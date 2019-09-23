ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور

وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، لمقر الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية، والذى ينافس فيه البرغوث على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2019.



ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.



وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة