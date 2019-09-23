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رياضة

ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:31 م
النجم الأرجنتينى
النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي
محمد رشاد
وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، لمقر الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية، والذى ينافس فيه البرغوث على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2019.

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة
ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور
ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور
ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور
ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور
ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور
ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور
ميسي يصل حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل 2019 THE BEST.. صور

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