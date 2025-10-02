هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع

هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟ .. يسعى رب كل أسرة على تلبية احتياجات أسرته من مأكل وثوب ومشرب وغيرها من الأمور المعيشية اللازمة، ولكن ماذا لو كان مصدر دخل الأب ليس مشروعًا وكيفية التعامل مع المال الحرام هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟، سؤال يشغل بال عدد كبير من الناس في السطور التالية نتعرف على إجابته وحكم الشرع في هذه المسألة الفقهية.

هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، أن الأبناء لا يتحملون وزر المال الحرام الذي يأتي به والدهم، موضحًا أن المسئولية الشرعية تقع كاملة على عاتق الأب وحده، بوصفه المكلف بالإنفاق على أسرته.

وقال الدكتور علي جمعة، في فتوى سابقة له، إن ما يأخذه الأبناء من أموال والدهم يُعد في حقهم حلالًا، لأنه يدخل في باب النفقة الواجبة لهم، بينما يُحاسب الأب فقط على مصدر هذا المال إن كان محرمًا.

وأضاف الدكتور علي جمعة أن الواقع يشير إلى أن كثيرًا من دخول الناس قد يختلط فيها الحلال بالحرام، مما يضاعف المسؤولية على الآباء بضرورة إصلاح مصادر رزقهم والابتعاد عن موارد الشبهات، حفاظًا على أنفسهم وأبنائهم.

كيفية التخلص من المال الحرام؟

المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.

التوبة لا تكون كاملة إلا إذا تم رد الحقوق لأصحابها أي لا بد من التحلل من صاحب المال، بأن أرد له المال أو أن يعفو، هكذا أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، عن سؤال ورد إليه، مضمونه: "أخذت مالًا من شخص دون أن يعلم، وقررت أن أتوب ولكنني أخجل من أن أرد المال له.. فماذا أفعل؟.

وأشار إلى أنه يمكن إعادة المال له بأي طريق سواء عن طريق شخص آخر أو عن طريق البريد أو أي شيء، ونحن في عصرنا الحالي توجد طرق كثيرة جداً، فإذا أغلقت أمامك كل الطرق ولم تستطع رد المال بعد أن تحاول بجدية رده؛ يمكن التصدق بالمال باسم صاحبه والله غفور رحيم.