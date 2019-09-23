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أخبار العالم

الكويت تستعد للاحتفال بعودة الشيخ صباح الأحمد للبلاد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:31 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
رحيم يسري
أعلنت الكويت بدء التجهيزات والاستعدادات لعودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من الولايات المتحدة عقب رحلة علاجية.

وقال محمد الجبري، وزير الإعلام في الكويت ووزير الدولة لشؤون الشباب رئیس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعیاد والمناسبات الوطنیة الكویتي، إنه "تم البدء في الاستعدادات للفعالیات والتغطیات الإعلامیة للعودة المیمونة لأمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الولایات المتحدة الأمریكیة بعد رحلة كان من ضمنھا فترة علاج".

وأضاف الجبري في بيان صحفي، الاثنین "خطة الفعالیات روعي فیھا أن تكون معبرة عن فرحة أھل الكویت والمقیمین على أرضھا بعودة والد الجمیع وقائد مسیرتنا حفظه الله ورعاه" بعد أن مّن الله تعالى علیه بموفور الصحة وتمام العافیة"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولم تكشف الوكالة موعد عودة الأمير من الولايات المتحدة إلى الكويت.

كان أمير الكويت أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أرسل الجمعة الماضية سلامه إلى شعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أثناء توديعه له.

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