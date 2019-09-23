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حوادث

السيطرة على حريق شب فى حشائش بجوار محطة سكة حديد المنيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:56 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
ايمن رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع بحشائش وهيش علي الجانب الشرقي بترعة الإبراهيمية الملاصقة لمحطة السكة الحديد بمدينة المنيا، وامتدت إلى عربتين خردة، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود فى حشائش وهيش على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية، بمحطة قطارات مدينة المنيا.

انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وأصدرت محافظة المنيا بيانا أكدت فيه نشوب الحريق في حلف وهيش و2 عربة قطار خردة فارغة، على حافة ترعة الإبراهيمية بالجهة الشرقية المجاورة لشريط السكك الحديدية بمدينة المنيا، وتم التعامل الفوري معها من قبل الحماية المدنية وإخمادها ولا يوجد أي إصابات بشرية ولم تتأثر حركة القطارات بالحريق.

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