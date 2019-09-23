اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين.. الأبيض يفتتح مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد.. ويكشف سر غياب شيكابالا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الإثنين، 23 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على منافسه نادي الاتحاد السكندري بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن انعقاد الاجتماع الأمني لمباراة الأبيض أمام جينراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت عصر اليوم لحسم ملف الحضور الجماهيري في المباراة.كشف الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن السبب وراء غياب شيكابالا وأشرف بن شرقي عن المشاركة أمام الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الدوري.