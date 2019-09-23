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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين.. الأبيض يفتتح مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد.. ويكشف سر غياب شيكابالا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:00 م
اخبار نادي الزمالك
اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الإثنين، 23 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على منافسه نادي الاتحاد السكندري بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك: من الصعب إقامة مباراة جينراسيون السنغالي ببرج العرب

أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن انعقاد الاجتماع الأمني لمباراة الأبيض أمام جينراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت عصر اليوم لحسم ملف الحضور الجماهيري في المباراة.


ميتشو يكشف سر غياب شيكابالا وأشرف بنشرقي عن المشاركة أمام الاتحاد


كشف الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن السبب وراء غياب شيكابالا وأشرف بن شرقي عن المشاركة أمام الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الدوري.

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