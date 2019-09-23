ترامب يكشف حقيقة مساومة الرئيس الأوكراني للتحقيق مع بايدن

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تردد حول طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، نظير زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية.



وقال ترامب ردا على تساءل من قبل الصحفيين حول هذا الأمر وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "لا لم أفعل ذلك"، وذلك في تعليقه على عرضه منح أوكرانيا 250 مليون دولار مساعدات نظير التحقيق مع بايدن.



وعند سؤال الصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس البولندي أندريه دودا يوم الاثنين، أصر ترامب على أنه "لا يمارس أي ضغط على الرئيس الأوكراني على الإطلاق"، رغم أن التدقيق العام في مكالمة هاتفية في 25 يوليو بين ترامب وزيلينسكي، كشفت عن ضغطه على الزعيم الأوكراني للتحقيق مع بايدن.



وأضاف ترامب أن: "إذا فعل عضو بالحزب الجمهوري ما فعله بايدن، أو قالوا ما قاله، لتم وضعه على الكرسي الكهربائي".





