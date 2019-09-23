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رياضة

نص شكوي مجلس الأهلي لاتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:46 م
مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي
عبدالحكيم ابو عليم
قدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، شكوى رسمية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال النادي الأهلي في مذكرته أنه فور إنتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين باستاد برج العرب فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم علي مرأي ومسمع من كل الجالسين في المقصورة.

وأضاف أن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيسمجلس إدارة الزمالك توجه لمجلس الإدارة بعدها ووجه إعتذارا علي ما حدث من توجيهعبارات مسيئة ومشينهتمثل إهدار للقيم الإخلاقية وخروج عن إطار التنافس الرياضي الشريف بين الناديين وتتعارض مع المواثيق والمبادئ الرياضية .

وطالب الأهلي في خطابه بإتخاذ جميع الإجراءات اللائحية والإنضباطية ضده هذه السلوكيات المشينهوالدخيلة علي الوسط الرياضي والتي لا تمت للرياضة والقيم والرياضية والإخلاقية بصلة وتثير الفتنه بين الجماهير وتخلق حالة من الشحن والإحتقام لديهم.

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