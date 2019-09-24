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رياضة

مدرب الاتحاد بعد الخسارة من الزمالك.. عانينا من عدم التوازن وأداؤنا تحسن في الشوط الثاني.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:16 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
محمد رشاد
تحدث محمد إبراهيم، المدرب العام للاتحاد السكندري، حول خسارة فريقه أمام الزمالك بهدف نظيف في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وقال المدرب العام للاتحاد السكندري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «عانينا من عدم التوازن خلال الشوط الأول، وتماسكنا حتى قدمنا أداء أفضل خلال الشوط الثاني».

وأعرب المدرب العام للاتحاد السكندري، عن تفاؤله بتحسن أداء الاتحاد الفترة المقبلة، خاصة في ظل غياب سيسيه وأحمد رفعت عن مباراة الزمالك كونهما معارين من الأبيض.

وأشار المدرب العام للاتحاد السكندري، إلى أن فريقه يستعد لقاء العودة مع العربي الكويتي ضمن منافسات البطولة العريبة.

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