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رياضة

فرج عامر: الأهلي كان أكثر جاهزية من سموحة.. وأضعنا 3 فرص محققة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
فرج عامر رئيس مجلس
فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة
محمد رشاد
أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الأهلي كان أكثر جاهزية من فريقه خلال مباراتهما بالدوري المصري فى إطار مباريات الأسبوع الأول على ملعب برج العرب.

وقال فرج عامر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي كان أكثر جاهزية من سموحة لأنه لعب مباريات أكثر قبل مواجهة اليوم".

وأكمل فرج عامر: "هناك أكثر من لاعب ظهر بشكل جيد أمام الأهلي، وأتيحت لنا 3 فرص محققة لكننا أخفقنا بها".

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