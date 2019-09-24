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فن

مصطفى شوقي يطرح أغنية ملطشة القلوب.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
آيه عاطف
طرح الفنان الشاب مصطفى شوقي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "ملطشة القلوب" عبر القناه الرسمية لشركة فري ميوزيك - نصر محروس.

وتقول كلمات أغنية "ملطشة القلوب": "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟ .. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب".

أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، ميكس والماستر بـ استوديو إم ساوند : هاني محروس، وإنتاج : فري ميوزيك - نصر محروس، ومن إخراج نصر محروس.

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