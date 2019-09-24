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مرأة

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
أنسي آلام العظام
أنسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا الخليط يوميا
أسماء عبد الحفيظ
يتشكي اغلب الأشخاص فى الوقت الحالى رجال ونساء ،من مشكلة آلام العظام ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا مشروب يوميا لعلاج آلام العظام .

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير تغذية السباحين، عن مشروب طبيعي يمكنه أن يعالج "التهاب المفاصل" وهو ألم يصيب الجسم، ويسبب صعوبة في التحرك، وتصبح المفاصل قاسية ويكون بها احمرار، ويلاحظ التورم، وهذا يقلل من نطاق حركتها ويسبب مشاكل في حركة اليدين والقدمين.

وأضاف خبير التغذية، لـ صدى البلد ، أن التهاب المفاصل سببه احتكاك فى الأنسجة والعضلات بعضها ببعض على مر السنين، وقد يكون التهاب المفاصل أيضًا وراثيًا في طبيعته، أو بسبب عوامل أخرى مثل السمنة، أو نمط الحياة غير المستقرة، أو المشاركة القصوى في الرياضة.

وأشار خبير تغذية السباحين، إلى أن الكركم غني بمكون طبيعي يسمى الكركمين، يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد في خسارة الوزن الزائد.

المكونات:

خيارة
جذر الكركم الطازج
قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا

طريقة التحضير:

تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.
أضف جذر الكركم إليها.
إضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.
أضف الماء إذا لزم الأمر.
أضف مستخلص الفانيلا وشربه.

ونصح " أخصائى التغذية " أنه يستحسن شرب هذا العصير على الأقل مرتين في اليوم للتخفيف السريع من آلام التهاب المفاصل، موضحا أن الآلام إذا كانت ناتجة عن السمنة، فإن فقدان الوزن مع تناول هذا العصير سيساعدك على التخلص من آلام التهاب المفاصل مع ممارسة الرياضة في روتينك اليومي، وستبقى العضلات والمفاصل في صحة جيدة واتباع نظام غذائي صحي ومعدل تناول منتظم للأطعمة المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.

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