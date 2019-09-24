ساندي تجهز مفاجأة لجمهورها .. شاهد

نشرت المطربة ساندي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي "بدلة رجالي"، وعلقت عليها:" استنوني في ختام مهرجان الجونة بالبدلة .. ربنا يستر".وعلى جانب أخر تستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد، والذي انتهت من تسجيل أغنياته تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد حرصت على اختيار عدد متنوع من الأغاني التي تحمل طابع خاص ومميز.يذكر أن آخر حفل غنائي كبير أحيته ساندي، كان في نادي حلوان، حيث أدت عددا من أشهر أغانيها.