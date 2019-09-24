أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

نفى الفنان احمد فهمي تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لفيروس خطير أدى إلى مرضها، وفقا لما ادعاه احد المدونين عبر فيس بوك يتحدث عن صحة هنا الزاهد وزواجها بأحمد فهمي.



وردَّ أحمد فهمي بقوة عبر حسابه على فيس بوك كاشفا عن الحقيقة: "اتفضلو يا جماعة .. شوفو احنا عايشين فى وسط إيه ... فيديو استثمار مرض ... وكل المعلومات غلط، ولا غيرت مواعيد الفرح، ولا هى عندها فيروس ولا اى كلام من دا .".



واضاف أحمد فهمي: "حسبى الله و نعم الوكيل( انا مش بديلة قيمة يا جماعة انا بوريكو بس .. هل دى نوعية المفروض انى احترمها زى ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!! .. احنا متبهدلين فى المستشفيات و دا بياكل على قفانا عيش بالكذب .. ولسه عايزنى ابقى محترم مع الناس دى؟)".



وكانت الفنانة هنا الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية ادت الي نقلها بإحدي المستشفيات بدولة سنغافورة اثناء قضاء شعر العسل وبعد ايام قليلة من حفل زفافها علي الفنان احمد فهمي.