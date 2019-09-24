الأهلي يبدأ الاستعداد لكانو سبورت بعد راحة 24 ساعة

يستأنف الأهلي تدريباته مساء غد الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.



وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.



وقد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على سموحة 1-0 في مستهل مشواره بالدوري.

