قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من العيادة إلى القمة.. 4 عائدين يعيدون رسم حسابات الزمالك قبل مواجهة الأهلي فى الدوري .. تفاصيل مهمة
تعرف على عقوبات بيع أدوية مغشوشة طبقا للقانون
واقعة ممرضة معهد الكبد بالمنوفية.. نقيب التمريض تكشف التحركات القانونية وجمال شعبان يعلق
البلطي بكام النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الكيلو والجمبري تراجع 24 جنيها
اليمن.. الجيش يسيطر على مرتفع استراتيجي في تعز ويتصدى لهجوم بكهبوب
الرقمنة في المحاكم.. تحديات تواجه المحامين قبل تطبيق المنظومة الجديدة| فيديو
بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع
صراع في النيل.. قائد قارب يروي لحظة مقتل شاب في مشاجرة مصر القديمة.. خاص
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات في الضفة.. وإجرام مستمر للمستوطنين
ماذا يحدث لأسعار السلع الغذائية؟.. توقعات بتحركات محدودة خلال الفترة المقبلة
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربوني بعصاية.. إصابة سيدة في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أصيبت سيدة بجروح وكدمات متفرقة، إثر تعرضها للتعدي بالضرب خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيرة في نطاق مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

بلاغ بتعرض سيدة للضرب في كرداسة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة تدعى «عائشة»، أفادت خلاله بتعرضها للتعدي بالضرب وإصابتها خلال مشاجرة مع عدد من جيرانها، بسبب خلافات نشبت بينهم.

وأوضحت الشاكية في أقوالها أن الواقعة حدثت أمام عدد من الجيران، واتهمت سيدة ذكرت أن اسمها «أم رحيم»، وشخصًا آخر، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا.

وأضافت أن الخلافات بين الجيران كانت السبب وراء نشوب المشاجرة، مؤكدة تمسكها بأقوالها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابات متعددة وفقًا للتقرير الطبي

 

وكشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الشيخ زايد العام عن إصابة السيدة بجرح قطعي في الشفة العليا والسفلى، استلزم إجراء غرز جراحية، بالإضافة إلى كدمة شديدة بالوجه وكدمة بالعين اليمنى، فضلًا عن كدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وأشار التقرير الطبي إلى أن الإصابات التي لحقت بالسيدة تحتاج إلى فترة علاج تقل عن 21 يومًا، ما لم تحدث أي مضاعفات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

مشاجرة كرداسة مركز شرطة كرداسة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

مرتضى منصور

تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ7 أكتوبر

أرشيفية

ضربوني بعصاية.. إصابة سيدة في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بكرداسة

تموين قنا

ضبط 436 أسطوانة بوتاجاز و325 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بقنا

بالصور

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد