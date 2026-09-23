ضربوني بعصاية.. إصابة سيدة في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بكرداسة

أصيبت سيدة بجروح وكدمات متفرقة، إثر تعرضها للتعدي بالضرب خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيرة في نطاق مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

بلاغ بتعرض سيدة للضرب في كرداسة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة تدعى «عائشة»، أفادت خلاله بتعرضها للتعدي بالضرب وإصابتها خلال مشاجرة مع عدد من جيرانها، بسبب خلافات نشبت بينهم.

وأوضحت الشاكية في أقوالها أن الواقعة حدثت أمام عدد من الجيران، واتهمت سيدة ذكرت أن اسمها «أم رحيم»، وشخصًا آخر، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا.

وأضافت أن الخلافات بين الجيران كانت السبب وراء نشوب المشاجرة، مؤكدة تمسكها بأقوالها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابات متعددة وفقًا للتقرير الطبي

وكشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الشيخ زايد العام عن إصابة السيدة بجرح قطعي في الشفة العليا والسفلى، استلزم إجراء غرز جراحية، بالإضافة إلى كدمة شديدة بالوجه وكدمة بالعين اليمنى، فضلًا عن كدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وأشار التقرير الطبي إلى أن الإصابات التي لحقت بالسيدة تحتاج إلى فترة علاج تقل عن 21 يومًا، ما لم تحدث أي مضاعفات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.