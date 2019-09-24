أحدهم تخطى الـ٤٠٠ مليون مشاهد.. كيف تفوقت البرامج الخفيفة على التوك الشو السياسي

تغيرت في السنوات الثلاثة الأخيرة، شكل المادة الإعلامية المقدمة علي الفضائيات المصرية، وأصبحت أكثر تنوعا عن الفترة التي سبقتها، وذلك نظرًا لاستقرار الوضع السياسي داخل مصر، ومن ثم تحولت الخريطة البرامجية لمعظم القنوات الفضائية من برامج توك شو سياسي، إلي خريطة شاملة تحتوي علي كافة الألوان الإعلامية من السياسة والفن والإجتماع، فضلًا عن زيادة الإهتمام ببرامج المرأة والطبخ، لتظهر علي الأقمار الصناعية لأول مرة في مصر قنوات فضائية متخصصة في تقديم الطبخ، ومنها علي سبيل المثال قناة cbc سفرة.





ويرجح خبراء الإعلام، أن هذا التحول جاء نتيجة تغير إهتمامات المشاهد ومتطلباته لشكل وجبة إعلامية أقل ثقلا من البرامج السياسية، وذلك بفضل استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، وقله الأحداث المثيرة للجدل في الشارع المصري.





وبرزت في الفترة الأخيرة عدد من البرامج الخفيفة ذو القالب الجديد، منها المهتمة بالفن، ومنها المهتمة بالمرأة، ومنها أيضًا من يخلط بين الإهتمامات الأسريه جميعًا في قالب أسري إجتماعي خفيف، وحققت هذه البرامج نجاحًا غير مسبوق تفوقت به علي نظيراتها من البرامج السياسية المعتادة.





وفي هذا التقرير نستعرض أبرز العوامل التي زادت من شعبية هذه النوعية من البرنامج، وكيف أصبحت الأكثر مشاهدة عن غيرها من البرامج السياسية المعتادة.





١- السوشيال ميديا





لعب مقدمي هذة البرامج على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما زادوا من التواصل المستمر مع الجمهور من خلال طرح آرائهم وتفاصيل حياتهم الخاصة علي صفحاتهم الشخصية، فأصبح لكل برنامج من تلك البرامج قاعدة جماهيرية كبيره، يتابعون حلقاتهم يوميًا، فضلًا عن تحول المذيع من مقدم برامج لنجم سوشيال ميديا، يتواصل مع الجمهور يوميا ويدلي برأية في الترندات التي يطلقها النشطاء علي السوشيال ميديا، وهو ما زاد من إرتباط الجمهور بمقدمي البرامج وإعتبارهم أيقونات يستمعون لآرائهم في كافة المجالات وينتظرون يوميا برنامج لمتابعتها ومعرفة الجديد الذي سيقدمونه لهم، وهو ما حدث علي سبيل المثال مع الإعلامية رضوى الشربيني، التي تقدم برنامج هي وبس المهتم بالمرأة، وكثيرا ما تثير الجدل ببعض آرائها الخاصة بالنساء، ويعتبرها البعض ممثل المرأة في آرائها واهتماماتها علي الفضائيات والسوشيال ميديا.





٢- حسن اختيار ضيوف البرامج





إذا تحدثنا في هذه النقطة تحديدًا، فإنما نتحدث عن برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمة الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، فإستطاعت صاحبة السعادة أن تصل لجمهورها بشكل كبير من خلال كريزمتها وطلتها الخفيفة علي الشاشة، فضلًا عن إهتمامها الشديد بجذب الجمهور من خلال إستضافتها عدد من المشاهير الذي يعشقهم الجمهور علي مدار الزمن، والتحدث معهم بشكل ثلث غير تقليدي عن حياتهم الشخصية، كما أنها إستطاعت إقناع العديد من النجوم المقلين جدًا من الظهور علي الشاشات في الظهور معها لأول مرة وهو ما جذب الجمهور لبرنامجها بشكل كبير، وهو ما أتبعته أيضًا الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها معكم مني الشاذلي، الذي حققت به نجاحًا كبير رغم تغيير الشكل الإعلامي التي ظهرت به للجمهور من قبل.





٣-الاهتمام بالجمهور النسائي





الجمهور النسائي هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها البرامج الخفيفة، فهو جمهوره كبير وثابت ومتطلباته من الشاشه كثيره، مثل الموضة والطبخ والمشاكل الإجتماعية وتربية الأطفال وغيرها من الإهتمامات التي تجذبهم، ويعتبر جمهور ثابت ومضمون نظرًا لجلوسهم لفترات طويله أمام الشاشات بحكم أن معظمهن ربات منزل، وذلك بعكس الجمهور الرجالي، وهو الأمر الذي إعتمد علية عدد كبير من البرامج، ومنها علي سبيل المثال برنامج الإعلامي شريف مدكور، الذي يقدم في برنامجه "شارع شريف" وجبه أسريه متكامله تهم كل ربة منزل بداية من تربية الأطفال مرورا بالموضة والطبخ.





كما خصصت عدد من البرامج محتواها الإعلامي للنساء فقط بداية من إسم البرامج مرورا بالمادة الإعلامية المقدمة فية، مثل برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، التي تقدمة ثلاث إعلاميات لديهن قبول علي الشاشة، وبرنامج هي بس التي تقدمة الاعلامية رضوى الشربيني، وبرنامح ست الستات علي قناة صدي البلد للإعلامية دينا رامز، وغيرها من البرامج المهتمة والموجهه بشكل مباشر للمرأة.





٤- تقديم المحتوي عبر اليوتيوب





تقديم المحتوي الإعلامي علي اليوتيوب يتطلب مهارات خاصة، وهو ما يتبعة القائمون علي تلك البرامج من خلال فريق مدرب يدير هذا الأمر، فاليويتوب يتيح لربات المنزل الذهاب لتلك القنوات ومتابعة ما فاتهم من برامج في أي وقت، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا لتلك البرامج في إتجاهين، الأول هو زيادة الربح للقناة التي تقدم عليه الإعلامية أو الإعلامي برنامجه من خلال الحصول علي الأرباح مقابل نسب المشاهدات.





والإتجاة الآخر هو توفير المادة الإعلامية في قناة تواصل أخري للمشاهد ومن ثم زيادة القاعدة الجماهرية لهذة البرامج، خاصة برامج الطبخ، فغالبا ما تلجأ ربات المنزل للذهاب لليوتيوب للبحث عن وصفة فاتتها من أي برنامج طبخ ومن الشيف المفضل لها، وطبقا لآخر إحصائيات مشاهدة لأشهر البرامج علي اليوتيوب، حقق برنامج معكم منى الشاذلى 419,655,443 مشاهدة.



