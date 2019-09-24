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أخبار العالم

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:30 ص
لقاء جانتس وجرينبلات
لقاء جانتس وجرينبلات
سمر صالح
أكدت القناة العبرية السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط المستقيل من منصبه، جيسون جرينبلات، التقى رئيس تحالف كاحول لافان بيني جانتس، بهدف الاتفاق على إعلان صفقة القرن.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة يجريها جرينبلات في إسرائيل، حيث عقد لقاءات مع الرئيس رؤوفين ريفلين ومسؤولين إسرائيليين.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أكدت أن اللقاء يأتي بهدف التباحث حول الموعد المناسب للإعلان عن الخطة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

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