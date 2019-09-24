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أخبار العالم

ياليتهم يحترمونا..تركي آل الشيخ: أشياء جديدة تمنع السعوديين من السفر للخارج

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
آل الشيخ
آل الشيخ
محمد علي
وعد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بإن المملكة ستتحول إلى قبلة سياحية مفضلة للسياح السعوديين الذين اعتادوا قضاء إجازات سنوية خارج البلاد، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

أكد تركي آل الشيخ أمس الاثنين في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أنه سيجري في البلاد توفير كل مقومات السياحة التي تجذب السعوديين للسفر إلى الخارج.

وأوضح تركي آل الشيخ أن شركة الخطوط الجوية السعودية التي اعتادت نقل السعوديين للخارج بغرض السياحة، ستبدأ بجلب السياح من خارج المملكة، قائلا: "راح عمرنا واحنا نملى فنادقهم ومطاعمهم ومسارحهم.. وياليتهم يحبونا ولا يحترمونا!!! خلاص بوجود سيدي الأمير محمد السياحة والترفية في بلدنا غير.. وصرفك في بلدك وبين أهلك وكل شي زين في العالم يجيك وإنت رافع راسك".

و أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن تخفيض تذاكر فعاليات موسم الرياض المرتقب، بنسبة 20 بالمئة، وقال: "وأيضا بهالمناسبة والهشتاق الحلو ذا وفي اليوم الوطني في موسم الرياض بيكون فيه لمنسوبي القوات المسلحة والحرس الوطني والداخلية وأبناء الشهداء الأبطال تخفيض 20 ٪ على كل فعاليات الموسم لهم ولذويهم ذوي صلة القرابه الأولى".

ياليتهم يحترمونا..تركي آل الشيخ: أشياء جديدة تمنع السعوديين من السفر للخارج
ياليتهم يحترمونا..تركي آل الشيخ: أشياء جديدة تمنع السعوديين من السفر للخارج

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