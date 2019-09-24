أبرز لقطات وأهداف الجولة الأولى من الدوري المصري.. فيديو

انتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 والتى شهدت عدة أحداث ومفاجآت كبيرة علي مستوي النتائج وأداء الفرق الكبيرة.



ونرصد لكم أبرز اللقطات والأرقام:



- خاضت فرق الدوري المصري 9 مباريات انتهت 8 بالفوز وتعادل وحيد



- سجل في الدوري المصري الموسم الحالي 19 هدفا، منها هدف ذاتي، 3 من ضربات جزاء



- حصل ايميكا ايزي لاعب المصري البورسعيدي علي أول بطاقة حمراء في موسم الدوري المصري في المباراة أمام حرس الحدود



- نجح فريق بيراميدز في الفوز علي إنبي بنتيجة 4-0 وهي الأكبر في الجولة الأولى، بينما أكثر المباريات تسجيلا للأهداف في فوز مصر المقاصة علي أسوان بنتيجة 3-2



المفاجآت



تحقيق فريق طنطا الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز الفوز علي وادي دجلة بنتيجة 1-0 علي ملعب الثاني بينما فشل الثنائي اف سي مصر وأسوان في تحقيق الفوز في أول مباراة بدوري الأضواء والشهرة.



أداء باهت للقطبين



رغم تحقيق الأهلي والزمالك الفوز علي سموحة والاتحاد السكندري إلا أن أداء اللاعبين كان سيئا للغاية والفرصة التى خلقت علي مرمي المنافس قد تكون معدودة للغاية ربما يرجع السبب إلي تقدم القطبين مبكرا في المباراة.



أبرز اللقطات



- تصدي حارس فريق إنبي محمود جاد لتسديدة من عبدالله السعيد وتحدثت عدة صحف عالمية عن التصدي الخرافي.



- تصدر عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد هدفين بالتساوي مع عمرو مرعي مهاجم إنبي.



- تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف



وجاءت نتائج الجولة كالتالى :



طلائع الجيش 0-1 المقاولون العرب



الجونة 0-1 الإسماعيلي



بيراميدز 4-0 إنبى



أسوان 2-3 مصر المقاصة



وادى دجلة 0-1 طنطا



المصرى 1-1حرس الحدود



سموحة 0-1 الأهلى



الزمالك 1-0 الاتحاد