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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: نحتاج لدعم أمريكا قبل محادثات السلام في دونباس

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
رويترز
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتوقع اجتماعا "جادا وقويا" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع وإن كييف في حاجة لدعم واشنطن.

وأضاف زيلينسكي في بيان صدر اليوم الثلاثاء أنه يأمل في عقد لقاء في أقرب وقت بين زعماء أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا بشأن الصراع في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال "نريد أن نخرج من هذا الاجتماع ببعض النتائج المحددة لإنهاء الحرب والعودة إلى أراضينا".

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