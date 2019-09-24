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حوادث

ضبط 102 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
جرائم الانترنت
جرائم الانترنت
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها التى تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 102 قضية (ابتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- سرقة حسابات- إنتحال صفة- نصب إلكترونى-ترويج لأدوية مستوردة وآثار وتزوير محررات رسمية) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالى 102 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، وعدد 102 متهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

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