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أخبار العالم

باطل وغير مبرر.. المحكمة العليا تصدر حكمها في قرار جونسون بتعليق البرلمان البريطاني

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:57 م
المحكمة العليا تصدر
المحكمة العليا تصدر حكمها في قرار جونسون بتعليق البرلمان الب
رويترز
قضت محكمة المملكة المتحدة العليا اليوم، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.

وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة العليا: "قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول".

وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا وعددهم 11.

وقالت هيل: "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11". وأضافت "على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".

وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر و14 أكتوبر، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور هذا البلد.

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