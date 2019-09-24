أنهى زمن الفوضى.. ترامب: السيسي زعيم عظيم

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أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دهشته أمس الاثنين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حين سأله صحفي من الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض" سيدي الرئيس هل أنت قلق من التظاهرات المندلعة حاليا في مصر؟"وعلى الفور طالب الرئيس ترامب الصحفي بأن يرفع صوته لأنه لم يدرك ما يقوله فكرر الصحفي السؤال وأبدى الرئيس ترامب دهشته من هذا السؤال قائلا: "مظاهرات؟".وأجابه الصحفي نعم مظاهرات في مصر. وقال ترامب: لا و"أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في الشارع".وأضاف الرئيس الأمريكي أنا غير مهتم بها، مثنيا على الرئيس السيسي أنه "زعيم حقيقي"، وأثنى الرئيس الأمريكي على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرا أنه منذ انتخابه لم تعد الفوضى موجودة في مصر وقال ترامب: "الفوضى كانت تعم مصر، لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي" ولست قلقا منها على الإطلاق.والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال السيسي إن سعي الإسلام السياسي للسلطة سيبقى حالة عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم.