دليلك الكامل للتغلب على أعطال متجر Google Play

لقد واجهنا جميعًا مشكلة في متجر جوجل بلاي Google Play في مرحلة ما، سواء تلقينا رسالة خطأ عند تنزيل تطبيقات جديدة أو تعطل متجر بلاي Play أو ببساطة عدم القدرة على فتحه من الأساس، وعل الرغم من ذلك، أيًا كانت المشكلة، تأكد من وجود حلول.



وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني دليلك الكامل لكل ما يمكنك فعله عندما تعطل متجر جوجل بلاي Google Play، وكيف يمكنك إصلاحه.



أولًا وقبل البدء في أي شيء، عليك تحديد المشكلة الأساسية التي يواجهها التطبيق، ولعمل ذلك، ستحتاج إلى التأكد من أن المشكلة من ناحيتك وليست مشكلة أوسع مع شركة جوجل Google، لذا تحقق من حالة Play Store على خدمة مثل downdetector، المتخصص في تتبع أعطال التطبيقات، على سبيل المثال، إذا كان الكثير من المستخدمين يقومون بالإبلاغ عن مشكلة مماثلة، فستحتاج إلى الانتظار حتى تتمكن الشركة من حلها.



لكن إذا كنت تشك في أن المشكلة من ناحية المستخدم، فستحتاج أولًا إلى إعادة تشغيل هاتفك، وإذا استمرت المشكلة بعد ذلك فيجب التحقق من الأمور الآتية.



وللبدء، يجب التحقق من بعض الأشياء البسيطة خارج جوجل بلاي Google Play والتي قد تؤثر على أداء التطبيق؛ تأكد من صحة إعدادات التاريخ والوقت وأن اتصالك بالإنترنت يعمل بشكل صحيح.



ثانيًا؛ يجب التحقق من تطبيقات جوجل الخاص بك، إذا كان Play Store متجمدًا أو معطلًا، فقم بإغلاقه عن طريق تمريره بعيدًا أو الانتقال إلى الإعدادات ثم التطبيقات والإشعارات ثم عرض جميع التطبيقات، وقم بتحديد متجر Google Play والضغط إيقاف بالقوة Force stop.



بعد ذلك، ستحتاج إلى التأكد من أن خدمة Google Play نفسها محدثة ونظيفة، ويتضمن ذلك التأكد من تثبيت أحدث إصدار من Google Play.



إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، بعد كل ما سبق فأنت بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءاتـ ومن ضمنها محو ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google Play Store، وإذا لم يحل هذا الأمر المشكلة فقم بمحو بيانات متجر Play.



وإذا كانت لا تزال هناك مشكلة بعد تنظيف متجر Play ومسح البيانات وذاكرة التخزين المؤقت على خدمات Google Play، وكذلك التأكد من تثبيت أحدث إصدار من خدمات Google Play، فإن الخطوة التالية (تأكد من تسجيل كلمات المرور الخاصة بك، وما إلى ذلك) هي إعادة تعيين حساب جوجل Google على جهازك.



ثالثًا؛ يجب أن تحقق تطبيقات الطرف الثالث، ففي بعض الأحيان قد تنشأ المشكلة من تطبيق آخر ذي صلة، يمكن أن يتداخل مع متجر Play، وللتأكد من هذا الأمر، تحقق من تطبيقاتك المعطلة، وتأكد من تمكين Download Manager، كما يجب عليك أيضًا تعطيل VPN الخاص بك إذا كان لديك واحد (VPN هو وسيلة رائعة للحصول على جميع الوسائط المفضلة لديك خارج موقعك الجغرافي).



وأخيرًا يوجد الحل الجذري للمشكلة الذي يمكنك الوصول إليه من خلال بعض الحلول التقنية التي يجب القيام بها بحذر، لذا تأكد من تجربة الطرق المذكورة أعلاه أولًا.



الآن؛ إذا قمت بتجذير جهازك، فيوصي الموقع التقني بحذف الملف "hosts.txt" في دليل النظام الخاص بك، وإذا لم ينجح ذلك أو إذا كنت لا ترغب في إجراء نسخ جذري لهاتفك، فعد إلى Play Store وقم بإلغاء تثبيت التحديثات السابقة. وأيضًا كحل أخير، يمكنك دائمًا إجراء إعادة تعيين بيانات المصنع على هاتفك الذكي، ولكن سيؤدي هذا إلى محو جميع بياناتك ، لذلك تأكد من عمل نسخة احتياطية أولًا.