ندوة وخصومات 50%.. المركز القومى يحتفل باليوم العالمى للترجمة

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، باليوم العالمى للترجمة، بمجموعة كبيرة من الفعاليات، حيث يقيم فى تمام السادسة من مساء يوم الأثنين المقبل الموافق 30 سبتمبر الجارى، ندوة بعنوان "سياسات الترجمة".



يشارك في الندوة كل من: الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، المستشار حسام لطفى المستشار القانونى لاتحاد الناشرين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتورة فاطمة البودى رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر والتوزيع، ويرأس الجلسة الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة.



كما يقدم المركز القومى للترجمة خصومات 50% على جميع الإصدارات احتفالا بهذا اليوم، كما ينظم المركز مجموعة من حفلات التوقيع بمقر منفذ البيع : فى تمام الساعة الرابعة حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "تراث دافنشى" بحضور المترجمة ناهد الديب، فى تمام الرابعة والنصف يبدأ حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "سبر اغوار العلم" بحضور المترجم الدكتور أحمد حمدى مصطفى وحفل توقيع كتاب "جحا الصقلى " بحضور الدكتور حسين محمود والدكتورة لمياء الشريف وفى الخامسة من مساء نفس اليوم، يقام حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "السينما والتاريخ" بحضور مترجمة الكتاب الدكتورة سحر سمير يوسف.



جدير بالذكر، أن اليوم العالمى للترجمة هى مناسبة يحتفل بها كل عام فى يوم 30 سبتمبر فى عيد القديس جيروم ،مترجم الكتاب المقدس، ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولى للمترجمين والذى تم تأسيسه فى عام 1953، وفى العام 1991 أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمى للترجمة كمناسبة سنوية لتعريف العالم بأهمية الترجمة ودور المترجمين الهام فى نقل المعارف والثقافات بين الحضارات المختلفة.