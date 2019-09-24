ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بريزنتيشن توقع عقد رعاية مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:51 م
برزنتيشن
برزنتيشن
ريهام بكير
نجحت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبرواي فى تجديد عقد رعاية مع نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، لمدة 3 مواسم ، لتواصل الشركة الراعية نجاحاتها فى الفترة الأخيرة بتجديد التعاقد مع أكثر من نادي فى الدورى الممتاز.

فيما أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن جلسة التفاوض التى تمت بمقر نادي الإتحاد بحضور منتصر النبراوي وزكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة لم تستمر طويلًا واتفق الطرفين على جميع الامور الخاصة بالتعاقد ، موجها الشكر لمسئولو بريزنتيشن على مساندة الأندية الشعبية و الجماهيرية وتحديدًا الاتحاد الممثل للكرة المصرية فى البطولة العربية برفقة نادي الإسماعيلي.

كما أثنى النبراوي على مسئولي نادي الاتحاد السكندري والإحترافية فى التعامل مؤكدًا أن الجلسة كانت مثمرة للغاية وتم الإتفاق على عقد رعاية لمدة 3 مواسم ، مؤكدًا أن الاتحاد السكندري من الأندية الكبيرة فى مصر و العالم العربي وتحظى بإهتمام ومتابعة كبيرة ونفس الأمر لباقي الأندية المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. مؤمن دوجا يجدد عقده مع سلة زعيم الثغر

الاتحاد السكندرى يجدد عقد نجم السلة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع فاروق خالد لاعب النصر للتعدين لـ 5 مواسم

تمديد عقد محمود رزق مدافع الاتحاد موسمين

الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو ومحمود شعبان

الاتحاد السكندري يدعو النقاد الرياضيين لزيارة الفرع الجديد

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. الخطيب يطالب بالتحقيق مع مرتضى منصور.. حسام البدري يرفض ودية البرازيل .. سبب خسارة محمد صلاح ذا بيست

بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب

قميص ولا فستان.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

بفستان أحمر.. إيمان العاصى تخطف الأضواء بـ مهرجان الجونة السينمائى

أول يوم دراسة.. دهب محمد محسن وهبة مجدى تخطف الأنظار.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب