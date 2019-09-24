بريزنتيشن توقع عقد رعاية مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة

نجحت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبرواي فى تجديد عقد رعاية مع نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، لمدة 3 مواسم ، لتواصل الشركة الراعية نجاحاتها فى الفترة الأخيرة بتجديد التعاقد مع أكثر من نادي فى الدورى الممتاز.



فيما أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن جلسة التفاوض التى تمت بمقر نادي الإتحاد بحضور منتصر النبراوي وزكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة لم تستمر طويلًا واتفق الطرفين على جميع الامور الخاصة بالتعاقد ، موجها الشكر لمسئولو بريزنتيشن على مساندة الأندية الشعبية و الجماهيرية وتحديدًا الاتحاد الممثل للكرة المصرية فى البطولة العربية برفقة نادي الإسماعيلي.



كما أثنى النبراوي على مسئولي نادي الاتحاد السكندري والإحترافية فى التعامل مؤكدًا أن الجلسة كانت مثمرة للغاية وتم الإتفاق على عقد رعاية لمدة 3 مواسم ، مؤكدًا أن الاتحاد السكندري من الأندية الكبيرة فى مصر و العالم العربي وتحظى بإهتمام ومتابعة كبيرة ونفس الأمر لباقي الأندية المصرية.