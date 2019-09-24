هتلر مع أم كلثوم ... نجوم مسرح مصر يشعلون السوشيال ميديا

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة له مع الفنان اوس اوس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وظهر مصطفى خاطر متقنص شخصية هتلر بينما ظهر اوس اوس متقمص شخصية ام كلثوموحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قمر بس شكلكم بيضحك - ازى هتلر مع ام كلثوم - تحفةيذكر أن مصطفى خاطر، شارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع كل من الفنان محمد أنور وهبة مجدى وايتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.