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فن

هتلر مع أم كلثوم ... نجوم مسرح مصر يشعلون السوشيال ميديا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:56 م
نجوم مسرح مصر
نجوم مسرح مصر
القسم الميدانى
نشر الفنان مصطفى خاطر صورة له مع الفنان اوس اوس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وظهر مصطفى خاطر متقنص شخصية هتلر بينما ظهر اوس اوس متقمص شخصية ام كلثوم

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر بس شكلكم بيضحك - ازى هتلر مع ام كلثوم - تحفة


يذكر أن مصطفى خاطر، شارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع كل من الفنان محمد أنور وهبة مجدى وايتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

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#مسرح_مصر @osossssssss

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