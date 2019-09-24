هتلر مع أم كلثوم ... نجوم مسرح مصر يشعلون السوشيال ميديا

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة له مع الفنان اوس اوس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وظهر مصطفى خاطر متقنص شخصية هتلر بينما ظهر اوس اوس متقمص شخصية ام كلثوم
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر بس شكلكم بيضحك - ازى هتلر مع ام كلثوم - تحفة
يذكر أن مصطفى خاطر، شارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع كل من الفنان محمد أنور وهبة مجدى وايتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
وظهر مصطفى خاطر متقنص شخصية هتلر بينما ظهر اوس اوس متقمص شخصية ام كلثوم
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر بس شكلكم بيضحك - ازى هتلر مع ام كلثوم - تحفة
يذكر أن مصطفى خاطر، شارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع كل من الفنان محمد أنور وهبة مجدى وايتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.