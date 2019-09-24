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مرأة

بلاش خناق .. كوارث صحية تصيبك بسبب المشاكل الزوجية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:48 م
مشاكل زوجية
مشاكل زوجية
قسم المرأه
كشف موقع health عن دراسة جديدة للأضرار الصحية التى تسببها مشاكل العلاقات الزوجية نتيجة لتأثيرها على الرابط العاطفي والعقل والجسم.

وأكدت الدراسة أن المشاكل الزوجية من أهم أسباب زيادة الوزن فعدم الرضا عن العلاقة يؤدي إلى ظهور سلوكيات عدوانية فى الأكل ومشاكل في النوم مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

وأضافت الدراسة أن المشاكل الزوجية من أحد مسببات مرض ضغط الدم لا التعاسة الزوجية تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع هرمونات التوتر بشكل كبير.

ونوهت الدراسة أن الاستمرار فى الزواج يرتبط بانخفاض خطر الاصابة بالنوبات القلبية، بالإضافة أن العلاقة السعيدة تؤثر على نجاح عمليات جراحة القلب.

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