عرض الطيب والشرس واللعوب فى دور السينما.. 2 أكتوبر

أعلن المنتج "ايهاب السرجاني"، موعد عرض أول إنتاج لشركة "هاي ميديا" بالاشتراك مع شركة نيوسنشري الفيلم الكوميدي "الطيب والشرس واللعوب" بطولة محمد سلام أحمد فتحي ومي كساب وبيومي فؤاد تأليف رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله.

‎وأكد "السرجاني" أن الفيلم ستقوم شركة دولار فيلم بتوزيع ويحاول من خلاله توجيه كلمة لنجوم الثمانينات والتسعينيات، قائلا "كل عام تقوم السينما بإنتاج عشرات الأفلام

والأعمال

التلفزيونية والمسرحية، ولكن عندما يتم توجيه السؤال إلينا بما هو

أكثر

فيلم او مسلسل أثر فيك أو تحبه نجد أنفسنا نجيب بتلقائية باسم فيلم من افلام الثمانينات او التسعينات، لأن نجوم هذه الفترة اقروا فينا وتعايشوا معنا بداخل وجداننا بفنهم واعمالهم، وضحكنا

على الافيهات

التي قالوها وعشقنا اغانيهم، وهم من نحاول توجيه تحية لهم من خلال هذا العمل".