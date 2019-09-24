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رياضة

الفيفا يكشف حقيقة عدم تصويت مصر لـ محمد صلاح فى اختيار أفضل لاعب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:40 م
صلاح - صورة أرشيفية
صلاح - صورة أرشيفية
أحمد هاني
تصاعدت ازمة محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر مع الصحفي هاني دانيال صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، لأنه لم يقم بالتصويت للفرعون المصري

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع، فيما جاء بقية الترتيب كالتالي: ساديو ماني، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وادين هازارد، ودي ليخت، وهاري كين.

وحسم المتحدث بإسم الفيفا Fifa، الجدل حول عدم تصويت مصر لـ محمد صلاح خلال جائزة "ذا بيست"، حيث نفي خلال تصريحات صحفية فكرة "حجب" أصوات اتحاد الكرة المصري

وقال فى تصريحاته : "إذا لم يرد اسم اتحاد محلي في ملف التصويت، فذلك يعني أن الصوت لم يصل لنا ليقيد في الاستفتاء".

ولم يشارك في التصويت مدرب المنتخب المصري، أو قائد المنتخب، فيما شارك في التصويت ممثل مصري وحيد وهو الصحفي هاني دانيل.

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير، حسب المعايير التي أعلنتها الفيفا

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