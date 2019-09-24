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رياضة

حكم تونسي لإدارة مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في البطولة العربية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:47 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلي
نور عادل
اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الدولي التونسى “هيثم قيراط” لإدارة مباراة أهلي بنغازي الليبي مع الإسماعيلي والتى ستقام يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب بن جنات بالمنستير في إطار إياب الدور 32 من البطولة العربية.

ويعاون الدولى التونسى كل من فوزي الجريدي ومحمد بكير فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.

وآخر مباراة قام بتحكيمها فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى حيث دخل القائمة الدولية للحكام في سن 25 عاما حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها.

كما يعتبر هشام قيراط أصغر حكم يدير لقاء «الدربي» بين الترجي والنادي الإفريقي.

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