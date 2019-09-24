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تعليم

طب حلوان تعلن عن تنظيم مسابقة للعباقرة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:45 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت ادارة النشاط العلمى و الثقافى بكلية الطب بجامعة حلوان تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد عن عودة الجنة لاستكمال نشاطها الطلابى وتنظيمها للعديد من السابقات العلمبة و الترفيهية ،التى تساهم بنشر ثقافة التعلم بين الطلاب و توعية الطلاب بٱهمية العلم و القرائة .

كما اعلنت اللجنة عن مشاركتها فى فعاليات مسابقة Orientation 2019 - هو DR Genius وهى عبارة عن مسابقة للعباقرة في المعلومات العامة بشكل ممتع .

وتتكون المسابقة من مرحلتين ، المرحلة الأولى يشارك فيها أول 50 متقدم و موعدها يوم الخميس ٢٥/٩ و يتم فى هذه المرحلة اختبار المشاركين عن طريق اسئلة بٱمتحان ورقى لتحديد ١٠ متسابقبن المتٱهلين للمرحلة الثانية .


وخلال المرحلة الثانية سيتم تقسيم المتأهلين لفريقين عشوائيا , و تكون المرحلة عبارة عن امتحان شفهي للفريقين امام جمهور المسابقة وبحضور لجنة تحكيم، مشيرا الى ان التسجيل للمسابقة يكون من خلال الفورم الاتى والأولوية لأول 50 طالب من الفرقة الأولي فقط :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6L0AeercvMdhmRNy851sl03wvwa3Jz8SA-wFTZSYlbgC6QQ/viewform?usp=sf_link

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