بسبب جو بايدن.. الديمقراطيون يبدءون إجراءات الإطاحة بـ ترامب

قالت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من المتوقع أن تعقد غدا جلسة استماع حول إجراءات الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب.



والسبب في ذلك هو طلب الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني، البدء في تحقيقات مع نجل نائب الرئيس السابق، جون بايدن، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 عن حزب الديمقراطيين.



واعترف ترامب بأنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث فيها عن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو منافسه المُحتمل في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.



وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن تصريحات ترامب بشأن هذه المكالمة دفعت العديد من الديمقراطيين إلى دعم عملية إقالة الرئيس الجمهوري.



وقالت الشبكة الأمريكية إن أسوأ سيناريو ممكن في هذه الحالة هو أن ترامب استخدم منصبه وسلطته من أجل الحصول على مساعدات خارجية لإيقاع منافسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في مشكلة، بهدف التخلص منه.