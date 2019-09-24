بسبب ميسي موقف محرج لمذيعة The Best ..فيديو

Waaaah messi curved her the same way the curves his freekicks😂😂 pic.twitter.com/yS7d4LUTeE — Chris Mwangi ™️ (@_Chris_Mwangi) September 23, 2019

تعرضت مذيعة حفل The Best ، لموقف محرج أثناء تقديم حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، عند وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني .وحاولت المذيعة إجراء حديث مع ميسي على هامش المراسم ، عقب وصوله إلى مقر الحفل في مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الإيطالية ، إلا أن اللاعب رفض اجراء احاديث ، وتوجه مسرعا للقاعة ، في موقف تسبب في احراج شديد للمذيعة.وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه ، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي.