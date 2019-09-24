أمريكا تعتزم رفع السرية عن تفاصيل الهجمات على أرامكو السعودية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الولايات المتحدة تعتزم رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالتحقيق في الهجمات على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.



ونقلت سبوتنيك عن شينكر قوله ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لنشر أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات على منشآت "أرامكو": "نحن نعمل على فك تشفير المعلومات السرية".



وتعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة، وقالت السعودية إن إيران هي المسئولة عن الهجوم.

