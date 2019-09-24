الأهلي يترقب حيادية الجنايني في شكوى مجلس الإدارة لاتحاد الكرة





وطالب الأهلي في خطابه باتخاذ جميع الإجراءات اللائحية والانضباطية ضده هذه السلوكيات المشينة والدخيلة علي الوسط الرياضي والتي لا تمت للرياضة والقيم والرياضية والأخلاقية بصلة وتثير الفتنه بين الجماهير وتخلق حالة من الشحن والاحتقان لديهم.



وقال النادي الأهلي إنه لم يتقدم بمذكرة واحدة الي اتحاد الكره ولكنه تقدم بمذكرة أخري الي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بسبب التجاوزات التي حدثت في برنامج الزمالك ضد عضو المجلس خالد مرتجي ووالده الفريق عبدالمحسن كامل مرتجي.



وكشفت مصادر أن الأهلي يدرك تمامًا أن الشكوي لاتحاد الكرة قد لا يحدث بها شيء ولكن النادي كعادته يطرق كل الأبواب الرسمية ويضع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد أمام مسئولياته لقياس ما تعهد به من فرض العدالة والنظام والحيادية.





قدم مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ضد رئيس نادي الزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر التي جرت باستاد الجيش المصري في برج العرب وحسمها المارد الأحمر ٣-٢.وقال النادي الأهلي في مذكرته إنه فور انتهاء مباراة السوبر بين الفريقين فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم علي مرأي ومسمع من جميع الحضور في المقصورة.وأضاف الأهلي- حسب الشكوي- أن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك توجه لمجلس إدارة الأهلي بعدها ووجه اعتذارا علي ما حدث من توجيه عبارات مسيئة ومشينة تمثل إهدارا للقيم الإخلاقية وخروجا عن إطار التنافس الرياضي الشريف بين الناديين وتتعارض مع المواثيق والمبادئ الرياضية.