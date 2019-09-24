المصريون في نيويورك يرقصون على أغنية تسلم الأيادي .. فيديو

تجمع العشرات من أبناء الجالية المصرية، فى نيويورك، احتفالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورقصوا على أنغام أغنية تسلم الأيادي.



وقال المواطنون فى نيويورك، خلال لقائهم بقناة صدي البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنهم سعداء بانتمائهم لمصر، وعبروا عن فرحتهم بتواجد الرئيس السيسي فى نيويورك.



وقال أحد المواطنين خلال البث: " إحنا هنا كلنا فى نيويورك بنقول للرئيس السيسي كمل واحنا معاك، العالم كله هيتكلم عن الإنجازات اللى انت عملتها وأنا معاك" .



وردد المواطنون هتافات تحيا مصر.. تحيا مصر.

