ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمية درويش تطرح أغنية جديدة بعنوان نفسى يا ليل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
سمية درويش
سمية درويش
شيرى نبيل
طرحت المطربة سمية درويش أغنية "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وإخراج نبيل مكاوى.

آخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوى، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".

وكانت سمية درويش قد شاركت فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية فى الفترة الماضية، وشارك فى بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رشاد ينتهى من كليب دلع

سمية درويش تطرح أغنيتها الجديدة نفسي ياليل

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019.. وعيار 21 يسجل سعرا جديدا

مرض يكلف سنغافورة مليار دولار في عام واحد

احترس منها.. 7 أدوية تزيد الشعور بالجوع

تدوير بشكل مختلف.. فايلر يكشف عن أحلامه مع النادي الأهلي

محمد يوسف: رفضت وضع مؤمن زكريا بـ الفئة الأولى مع الأهلي

جرحى في تفجير سيارة شرطة بـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى دخول شادية عالم الفن.. أسرار انفصالها عن عماد حمدى وصلاح ذو الفقار وظلم نجيب محفوظ لها .. وكواليس اعتزالها ومأساة عاشتها أثناء ريا وسكينة

لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة في مهرجان الجونة السينمائي

20 صورة لـ غادة عادل بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل