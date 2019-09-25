سمية درويش تطرح أغنية جديدة بعنوان نفسى يا ليل

طرحت المطربة سمية درويش أغنية "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وإخراج نبيل مكاوى.



آخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوى، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".



وكانت سمية درويش قد شاركت فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية فى الفترة الماضية، وشارك فى بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.