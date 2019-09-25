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أخبار البلد

أسعار وشروط أراضى الإسكان الأكثر تميزا بـ 8 مدن.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تلقي طلبات تسجيل وسداد جدية الحجز لـ814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، و1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن، من خلال الموقع الإلكترونى (http://www.hdb-reservation.com)، ويستمر الحجز حتى 27 أكتوبر المقبل.

وعدد الأراضى المتاحة 871 قطعة أرض أكثر تميزا بمدن "القاهرة الجديدة 357 قطعة، ومدينة 6 أكتوبر 68 قطعة أرض، ودمياط الجديدة 115 قطعة أرض، ومدينة بدر 23 قطعة أرض، وأسوان الجديدة 20 قطعة أرض، والمنيا الجديدة 104 قطعة أرض، والعبور 14 قطعة أرض، والعاشر من رمضان 170 قطعة أرض".

ومن بين شروط الحجز لقطعة أرض، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

كما يشترط ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز).

وسجل سعر المتر بمدينة القاهرة الجديدة 6660 جنيهًا للمتر في منطقة الحي الرابع بأرض الوطن، وتصل مساحة الأرض لـــ1500 متر مربع.

وسجل سعر المتر بمدينة 6 أكتوبر، 5355 جنيهًا للمتر في الحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، و6285 جنيهًا للمتر بالمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد.

وسجل سعر المتر بمدينة دمياط الجديدة، 4065 في منطقة دمياط بارك، أما مدينة العبور الجديدة، فتراوحت الأسعار بها حسب مكان قطع الأراضي، فسجل المتر في الحي الترفيهي 2250 و3390 الحي الخامس، 3400 الحي الرابع و 3600 بالحي التاسع.

أما قطع الأراضى المتاحة بمدينة المنيا الجديدة سجلت 2590 جنيهًا للمتر وتقع بمنطقة الـ150 فدانًا، وسجل سعر المتر بمدينة بدر، بـ3240 جنيها للمتر، بمنطقة الحديقة المركزية، فيما سجل سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان بـ2720 جنيهًا للمتر بالحي المتميز.

أما أقل سعر للمتر فسجلته 20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، وهو 1770 جنيهًا للمتر بمنطقة الشريط السياحي.

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