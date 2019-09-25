بناء 1104 وحدات سكنية بالمرحلة الأولى.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مدينة معا لتطوير العشوائيات بحي السلام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "مدينة معًا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان، وبرفقته وزيرا التنمية المحلية والإسكان، ومحافظ القاهرة.





والمشروع هو أحد المشروعات التي تنفذها الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤسسة معا.





وتفقد رئيس الوزراء المدرسة التى يتم تنفيذها بالمشروع، وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، وتنفيذ الخدمات، لتسليم الوحدات لمستحقيها.





وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف المشروع ونسب الإنجاز به، وتبلغ أرض المشروع 60 فدانًا، مخصص منها 34.7 فدان للعمارات السكنية، فيما تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 14.20 فدان، و2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.





وقال الوزير إن عدد العمارات السكنية في المرحلة الأولى يبلغ 46 عمارة، بواقع 1104 وحدات سكنية، فيما يبلغ عدد العمارات السكنية في المرحلة الثانية 138 عمارة بعدد وحدات 3312 وحدة سكنية.





وفيما يتعلق بالوحدات الخدمية بالمشروع تمت الإشارة إلى أن المدينة يوجد بها مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة ومدرسة ثانوي عام وناد اجتماعي وحديقة طفل ومركز تجاري ومركز ثقافي وقاعة سينما ومسجد ودار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار لرعاية المسنين، فضلًا عن منطقة الورش والحرفيين.



