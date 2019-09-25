جوارديولا يعلق على تغريدة سيلفا العنصرية ضد ميندي

يعتقد الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أنه سيكون من الخطأ على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة، برناردو سيلفان بعدما نشر تغريدة عن زميله بنجامين ميندي قارنه فيها بشخصية كاريكاتورية.



ونشر سيلفا تغريدة على "تويتر"، الأحد الماضي، يقارن فيما ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة في إسبانيا والبرتغال ثم حذفها بعد ساعة واحدة.



وبعد ذلك نشر اللاعب البرتغالي (25 عاما) تغريدة أخرى كتب فيها: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، لكن منظمة (كيك إيت أوت) المناهضة للتمييز أدانت ذلك وقالت إن المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله بأي شكل.



وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي حامل لقب الدوري الممتاز عن هذه الواقعة.



وقال جوارديولا للصحفيين بعد فوز سيتي 3-صفر على بريستون نورثإند، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، في كأس رابطة الأندية المحترفة، الثلاثاء: "إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك ويسألوا برناردو فإنه منفتح للحديث".



وأضاف "لكن أولا يجب معرفة تماما طبيعة الشخص الذي تتحدث عنه. لو حدث أي شيء فإنه سيكون خطأ لأن برناردو شخص استثنائي. الأمر لا يتعلق باللون أو الجنسية".



وتابع قوله "هناك الكثير من المواقف لأشخاص من أصحاب البشرة البيضاء حيث تكون الشخصية الكاريكاتورية مشابهة لهم. رد ميندي كان واضحا. هم يمزحون طوال الوقت".



وقال جوارديولا: "برناردو من أكثر الناس الودودة التي قابلتها في حياتي. إنه يتحدث 4 أو 5 لغات وهذا أفضل أسلوب لتوضيح مدى انفتاحه".



وتابع: "أحد أقرب أصدقائه هو ميندي وإنه مثل شقيقه. لقد حصل على صورة لبنجامين عندما كان صغيرا وشبهه بهذه الشخصية الكاريكاتورية لأنه يتشابه كثيرا مع الصورة".



يذكر أن سيلفا وميندي لعب معا في موناكو أيضا وساهموا في وصول الفريق إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي.