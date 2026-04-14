وزير الداخلية اللبناني السابق : إسرائيل لن تتنازل عن وقف إطلاق النار

قال العميد مروان شربل، وزير الداخلية اللبناني السابق، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليست سابقة في التاريخ، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت محطات تفاوضية متعددة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنها لم تكن في السابق تجري "تحت الضغط أو تحت النار" كما هو الحال اليوم.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز هذه المحطات شملت هدنة عام 1949، ومفاوضات 17 أيار عام 1983، إضافة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2022، ومحادثات أمنية عام 2024 أسفرت عن وقف إطلاق النار، فضلًا عن تطبيق القرار 1701 الصادر عام 2006، وتفاهم نيسان عام 1996، إلى جانب مفاوضات ترسيم الحدود البرية عام 2020 برعاية أمريكية وأممية.

وأضاف شربل أن ما يجري اليوم يختلف من حيث الظروف، إذ تصر إسرائيل على ربط وقف إطلاق النار بنزع سلاح حزب الله، بينما يتمسك لبنان بوقف فوري للعمليات العسكرية التي تؤدي إلى تدمير وقتل يومي.

وأشار إلى أن التصعيد الأخير أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، معظمهم من المدنيين، لافتًا إلى أن العديد منهم لا علاقة لهم بالنزاع الدائر.