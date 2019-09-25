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رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة حلا شيحة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور " انتسجرام" صورة لها جديدة لها.


وظهرت حلا بفستان رقيق باللون بيبي بلو هادئ ومكياج انيق ومناسب ، مع تسريحة شعر بسيطة ملائمة للفستان ، وامسكت حلا بيدها شنطة صغيرة وذلك اثناء حضورها فيلم بمهرجان الجونة

وكتبت حلا تعليقا علي الصور" Yesterday night at hend sabri movie 💫💫💫
You did great hend as usual 🙏🙏thank you Yasmine essa i loved the dress


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