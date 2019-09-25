رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

نشرت الفنانة حلا شيحة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور " انتسجرام" صورة لها جديدة لها.وظهرت حلا بفستان رقيق باللون بيبي بلو هادئ ومكياج انيق ومناسب ، مع تسريحة شعر بسيطة ملائمة للفستان ، وامسكت حلا بيدها شنطة صغيرة وذلك اثناء حضورها فيلم بمهرجان الجونةوكتبت حلا تعليقا علي الصور" Yesterday night at hend sabri movie 💫💫💫You did great hend as usual 🙏🙏thank you Yasmine essa i loved the dress