القوى العاملة: أسرة متوفى "قليوب" فى "ميلانو" تستحق معاشا كاملا

أصدرت وزارة القوى العاملة ، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بسرعة بحث طلب أسرة المواطن "س.ر.ح" من محافظة القليوبية المتوفي بميلانو في ١٥ أغسطس الماضي الذي يلتمسون فيه مساعدتهم في الحصول علي مستحقاتهم التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية.
وتلقىت الوزارة تقريرا من المستشار العمالي عزت عمران يفيد بتواصل المكتب مع هيئة التامينات الإيطالية ( الأنبس) حيت أكدت ان المواطن كان يسدد التأمينات بصفة منتظمة ؛ وبذلك تستحق أسرته معاشًا كاملًا، وقد تم ابلاغ الاسرة الموجودة بمصر بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.