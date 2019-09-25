القوى العاملة: أسرة متوفى "قليوب" فى "ميلانو" تستحق معاشا كاملا

أصدرت وزارة القوى العاملة ، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بسرعة بحث طلب أسرة المواطن "س.ر.ح" من محافظة القليوبية المتوفي بميلانو في ١٥ أغسطس الماضي الذي يلتمسون فيه مساعدتهم في الحصول علي مستحقاتهم التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية.



