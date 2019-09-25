السيسي وجونسون يؤكدان التزامهما بتنمية العلاقات بين القاهرة ولندن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.



وأشار السيسي وجونسون إلى اجتماعهما البناء في مؤتمر قمة مجموعة السبعة في بي بياريتز, حيث أكد من جديد التزامهما بالعمل معا من اجل البناء على التقدم الإيجابي في علاقتنا الثنائية.



و ناقش الزعيمان الروابط الاقتصادية للبلدين وأهمية البناء على هذا الأمر بعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.



كما ناقش السيسي وجونسون تطورات الأوضاع على الأراضي الليبية.