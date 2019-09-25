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مرأة

بـ مروحة يد.. ناهد السباعى بإطلالة عصرية من الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بإطلالة جديدة.

وظهرت بها بفستان باللون الأبيض ومشجر، بدون أكمام وقصير ،وحملت حقيبة يد باللون الأزرق مناسبة لإطلالتها، وانتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأبيض، وممسكة بيديها مروحة صغيرة.

وأعتمدت فى الميكب على اللون البنى الفاتح كأيشادو للعيون ، وأحمر شفاة باللون البنى، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة رائعة.





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