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فن

#متغير يتصدر تويتر.. ومتعابون لـ عمرو دياب: الألبوم هينزل كامل إمتى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:03 م
عمرو دياب
عمرو دياب
رنا اشرف
تصدر هاشتاج #متغير اغنية عمرو دياب الجديدة، موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والتي صدرت حديثا ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب المقرر طرحه "أنا غير" .

كما طرح عمرو دياب، عددا من أغاني ألبومه منها أغنية "تحيرك"، و"يوم تلات"، وقد أشعل السوشيال ميديا بسبب اختلاف أغاني هذا الألبوم عن أي ألبوم آخر طرحه من قبل.

وتعاون عمرو دياب في هذا الألبوم، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لأول مرة منهم الملحن محمد حمزة، والشاعر محمد القياتي.

و جاءت تعليقات متابعيه كالاتى:

الله الله الله

ﺃﻏﺎﻧﻲ عمرو دياب ﻣﺶ ﺑﺲ ﺻﻮﺕ ﻭ ﻣﺰﻳﻜﺎ ﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺣﻠﻮﺓ ، ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ الهضبه ﺇﻥ ﻛﻞ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘِﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ، ﺑﻴﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﻼ‌ﻡ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺟﻮّﺍﻙ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وبصوت يدخل قلبك ..في إنتظار حكاية جديدة

هو لسه في أغنية منفردة اومال الألبوم هينزل كامل أمتي بقي فعلا بقيت #متغير يا هضبة #عاوزين_الألبوم_كامل

من بعد "ولسه بتحبه يا قلبي" و"لو كان يرضيك" وبعد "19" سنة غياب .. "وليد سعد" تاني مع "عمرو دياب"

ايه الروقان اللي في صوتك ده يا هضبة بخربيت جمال صوتك #متغير #انا_غير #عمرو_دياب

اغنية طرب ع دلع ع قصف ع حنية صوته ع كل حاجة ..
هو ده عمرو دياب

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