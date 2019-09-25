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فن

استمع إلى متغير أحدث أغنيات عمرو دياب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:35 م
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد نبيـل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب بعنوان "متغير"، وتعد الأغنية خامس أغنية يطرحها عمرو دياب من ألبومه الجديد "أنا غير".

الأغنية من كلمات ايمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع رامي سمير.

وتقول كلمات أغنية عمرو دياب: "جارر ناعم قوي متغير عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير ..دايما يتكلم من فوق
اتغير جدا و اتبدل اومال كان مين اللي مندل .. بعد خربت مالطة حبيبي ابتدا يتعلم و يفوق ..
الحنية دي كانت فين ..سلام سلام يا عم البايع ي.ز ياما غر الهوا بني ادمين وبيلعبوا في الوقت ضايع
اتغير جدا و اتبدل اومال كان مين اللي مندل .. بعد خربت مالطة حبيبي ابتدا يتعلم و يفوق".

ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب ألبومه بالكامل خلال الفترة القادمة.

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كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة متغير

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