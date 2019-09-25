متوفر في كل بيت.. طعام رخيص يحمي من سرطان الثدي

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول البصل الخام والثوم يوميًا قد يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.



حلل العلماء العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة في بورتوريكو ، حيث ارتفعت معدلات المرض على مدى العقود القليلة الماضية، ووجد الباحثون أن الذين تناولوا أكثر من وجبة واحدة من البهارات التي تحتوي على البصل والثوم في اليوم كانت أقل بنسبة 67 في المائة للإصابة بسرطان الثدي.



وتوصل الباحثون القائمون على الدراسة إلى أن تناول البصل والثوم في شكل أخر قد لا يكون له نفس الفوائد، مشددين على ضرورة تناولهما في صورتهما الخام، كشرائح البصل مع الطعام أو في السلطة، أو تناول فص ثوم مع الماء.



ويرجع العلماء سبب ضرورة تناول البصل و الثوم في الصورة الخام إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في البصل والثوم والتي تحارب السرطان، يتم تدميرها إذا تم تسخين هذه المواد، لذا من الأفضل تناولها في شكلها الخام.