ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:09 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ ش أ
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم /الأربعاء/ مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء- تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة، كما أكد عبدالمهدي، تضامن بلاده مع المملكة وحرصها على أمن السعودية واستقرارها.

من جانبه ثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجددًا إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، معربا عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ترشيحاتنا

الأكثر جرأة .. 5 إطلالات مثيرة لـ غادة عادل بعد الطلاق

شرط المقاصة للموافقة على لعب مباراة الزمالك ببرج العرب

شاهد.. شاب ثلاثيني اغتصب مراهقة معاقة ذهنيا فكان عقابه الحرق حيا

البيطريين تحذر من شراء لحوم بقيمة 50 جنيها للكيلو

مشهد ساخن.. فضيحة جديدة تلاحق ترامب وتهدد بقاءه.. فيديو

شاهد .. رئيس فرنسا يوجه إهانة لـ أمير قطر أمام العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز

العناكب العملاقة.. أغرب طريقة للاسترخاء والتخلص من التوتر