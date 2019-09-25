خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم /الأربعاء/ مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرًا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء- تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة، كما أكد عبدالمهدي، تضامن بلاده مع المملكة وحرصها على أمن السعودية واستقرارها.



من جانبه ثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجددًا إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، معربا عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

